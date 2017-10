Pochod nacionalistov ulicami Kyjeva sa zaobišiel bez incidentov

Nacionalisti v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev. Archívna snímka. Archívna snímka. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 15. októbra (TASR) - Za účasti asi 10.000 ľudí sa v sobotu v Kyjeve uskutočnil Pochod slávy, ktorý organizovali prívrženci nacionalistických strán a organizácií pri príležitosti 75. výročia založenia Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA).Televízia 112 Ukrajina s odvolaním sa na políciu informovala, že podujatie sa zaobišlo bez incidentov. V uliciach ukrajinskej metropoly však zostali posilnené policajné hliadky až do skončenia všetkých sprievodných podujatí, akými boli napr. koncerty.Akcia sa začala zhromaždením pri Pamätníku Tarasa Ševčenka a pokračovala pochodom centrom mesta až na Námestie nezávislosti, kde si jej účastníci uctili pamiatku obetí protivládnych demonštrácií z rokov 2013-14, uviedla agentúra Ukrinform.Nacionalisti niesli v rukách fakle, ktoré sú už tradičnou rekvizitou podobných pochodov, ako aj zástavy so symbolikou krajne pravicových organizácií. Počas pochodu ulicami mesta vykrikovali heslá, zapaľovali petardy a inú zábavnú pyrotechniku.Oslavovanie UPA a jej vodcov vyvoláva kritiku zo strany mnohých veteránov druhej svetovej vojny a politikov - z Ukrajiny i zahraničia -, ktorí tzv. banderovcov obviňujú zo spolupráce s nacistami.Ukrajinský prezident Petro Porošenko v roku 2015 udelil príslušníkom UPA štatút bojovníkov za nezávislosť. Rola a činnosť Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN) a UPA na čele so Stepanom Banderom je pritom vnímaná sporne nielen na Ukrajine a v Rusku, ale aj v iných krajinách, keďže dôsledky ich konania pocítila celá Európa. Rusko toto Porošenkovo rozhodnutie odsúdilo.