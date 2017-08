Pochod Vrba Wetzler Memorial zavŕši podujatie v Novej synagóge

Na archívnej snímke Nová synagóga v Žiline. Budova neologickej synagógy patrí k najkrajším a z hľadiska architektúry najdôležitejším židovským stavbám na Slovensku. Stavba stojí na mieste pôvodnej synagógy z roku 1881. Modernú budovu s kupolou projektoval svetoznámy nemecký architekt Peter Behrens. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 11. augusta (TASR) - Druhý tohtoročný pochod Vrba Wetzler Memorial z nemeckého nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, ktorý bol na území okupovaného Poľska do Žiliny, zavŕši v sobotu 12. augusta o 18. hodine podujatie v Novej synagóge v Žiline. TASR o tom informoval Peter Švec zo slovenskej pobočky Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem (ICEJ).Takmer 60 ľudí zo Slovenska, Česka, USA, ale aj iných krajín putuje podľa neho od pondelka smerom ku hranici so Slovenskom.uviedol Švec.Podobný pochod s účasťou viac ako 30 záujemcov sa tento rok uskutočnil už začiatkom júla 2017.doplnil Švec.Potom zostúpi pochod do obce Skalité a na cintoríne navštívi okolo 12. hodiny hrob manželov Čaneckých.dodal Švec.Na záver pochodu udelí cenu v Novej synagóge v Žiline nadácia Vrba-Wetzler Memorial a vrcholom večera bude osobné svedectvo Gertrud Friedmanovej.uzavrel Švec.