Pochod živých z Auschwitzu do Birkenau absolvovali tísíce ľudí

Varšava 24. apríla (TASR) - Tisíce ľudí z celého sveta, mnohí z nich mladí Izraelčania, sa dnes zišli pred bývalým koncentračným táborom Auschwitz, aby si uctili pamiatku miliónov obetí holokaustu.Pochod živých sa tradične začal trúbením na šofar - hudobný nástroj z baranieho rohu, ktorý sa používa pri slávnostných židovských náboženských obradoch.Účastníkov pochodu od brány s nápisom Arbeit Macht Frei (Práca oslobodzuje) na ich púť do Birkenau viedol - tak ako po minulé roky - hlavný rabín Tel Avivu Meir Lau, ktorý ako dieťa väznený v Auschwitzi.Počas vyše tri kilometre dlhého Pochodu živých z Auschwitzu do tábora Birkenau mnohí z jeho účastníkov držali v rukách izraelské vlajky. Ďalší mali v rukách malé drevené doštičky s osobnými vyznaniami. Tie potom ukladali pozdĺž koľajníc, po ktorých počas druhej svetovej vojny vlakmi privážali ľudí odsúdených na smrť vo vyhladzovacích táboroch.Auschwitz-Birkenau bol najväčší nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor a stal sa symbolom holokaustu. Iba v Birkenau bolo za druhej svetovej vojny zabitých najmenej 1,1 milióna židov.Pochod živých symbolizuje pochody smrti, ktoré sa na sklonku vojny odohrali na mnohých miestach Európy. Je i prejavom vzdoru, že židovský národ stále žije aj napriek snahám nacistov o jeho vyhladenie.Pochod je tiež súčasťou vzdelávacieho programu pre študentov z celého sveta, ktorí naň prídu do Poľska. Od roku 1988, keď sa touto tradíciou začalo, sa na nich zúčastnilo 250.000 ľudí.Pochod sa tradične koná v deň, keď si Izrael pripomína Deň spomienok na obete šoa (holokaustu), nazývaný hebrejsky Jom ha-šoa.Pripomínanie obetí holokaustu sa začalo už uplynulú nedeľu po západe slnka, keď šiesti preživší zapálili v pamätníku obetí holokaustu Jad va-šem po jednej pochodni za každý milión zabitých Židov.Deň spomienok na obete šoa (holokaustu) patrí k najvážnejším v izraelskom kalendári. Spomienkové podujatia sa konajú po celej krajine. Rozhlas vysiela melancholickú hudbu a rozhovory s ľuďmi, ktorí genocídu prežili, a televízie dokumenty o holokauste. Konajú sa aj oficiálne podujatia za účasti najvyšších predstaviteľov krajiny. V izraelskom parlamente sa dnes v súlade s tradíciou uskutočnilo čítanie mien ľudí, ktorých prišli o život počas holokaustu.Hoci OSN vyhlásila za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu 27. január, v Izraeli si holokaust pripomínajú v 27. deň mesiaca nisan, keď vrcholilo povstanie vo varšavskom gete.