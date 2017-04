Pochody proti Putinovej kandidatúre sa konali napriek úradnému zákazu

Účastníci protestu čakajú v rade, aby podali v prezidentskej kancelárii svoje listy požadujúce od prezidenta Vladimira Putina, aby sa v roku 2018 neuchádzal o znovuzvolenie do funkcie hlavy štátu Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 29. apríla (TASR) - Najmenej 250 ľudí sa dnes v centre Moskvy zúčastnilo na úradmi nepovolenom pochode, ktorý pod názvom(po rusky "Nadojel") organizovalo politické hnutie Otvorené Rusko. O počte účastníkov s odvolaním sa na vyhlásenie tlačovej služby moskovskej polície informovala agentúra Interfax. Rozhlasová stanica Echo Moskvy, ktorá na akciu v Moskve vyslala svojich spravodajcov, uviedla, že prítomných bolo najmenej tisíc ľudí.Účastníci počas protestu podali v prezidentskej kancelárii svoje listy požadujúce od prezidenta Vladimira Putina, aby sa v roku 2018 neuchádzal o znovuzvolenie do funkcie hlavy štátu.Podobná, taktiež úradne nepovolená, akcia sa dnes konala aj v Petrohrade i ďalších veľkých mestách Ruska.Organizácie na ochranu ľudských práv medzičasom informovali, že polícia počas protestných akcií polícia zatkla desiatky ich účastníkov. Podľa hnutia Otvorené Rusko len v Petrohrade ich bolo najmenej 30. Rozhlasová stanica Echo Moskvy s odvolaním sa na zdroje v hnutí Otvorené Rusko uviedla, že v regiónoch zadržaných bolo asi 100 účastníkov protestnej akcie Omrzel.Do prezidentskej kancelárie bolo podaných do 500 žiadostí, aby Putin znova nekandidoval.Hnutie Otvorené Rusko požiadalo moskovskú radnicu, aby mu na dnešný deň povolila pochod ulicami mesta, ktorého trasa prechádzala aj Slovanským námestím, kde sídli kancelária prezidenta Ruskej federácie. Radnica túto žiadosť zamietla, ale ponúkla organizátorom alternatívnu trasu - s tou však hnutie nesúhlasilo a avizovalo, že svoju akciu uskutoční, a to za vopred naplánovaných podmienok.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tento štvrtok vyhlásil, že pokus demonštrantov prejsť po úradmi neschválenej trasezo strany bezpečnostných zložiek.Moskovská polícia vopred vyzývala obyvateľov i návštevníkov mesta, aby sa nezúčastnili na dnešnej nepovolenej akcii. Varovala, že polícia prijme všetky zákonom povolené opatrenia, aby zabezpečila verejný poriadok.Putin zatiaľ verejne neoznámil, či sa bude uchádzať o v poradí už štvrté funkčné obdobie v najvyššej funkcii. Mnohí Rusi očakávajú, že Putin kandidovať bude.