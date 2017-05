Pochovali Rumunku, ktorá pri útoku v Londýne spadla do Temže

Andrei Burnaz, priateľ Andreey Cristeaovej, ktorá zahynula pri teroristickom útoku v Londýne z 22. marca, stojí nad jej rakvou počas pohrebu v rodnom meste Konstanca 13. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Konstanca 13. mája (TASR) - V rodnom meste Konstanca pochovali dnes 31-ročnú občianku Rumunska Andreeu Cristeaovú, ktorá zahynula pri teroristickom útoku v Londýne z 22. marca. Informovala o tom agentúra AP.Cristeaová sa stala piatou obeťou Khalida Masooda narodeného v Británii, ktorý najprv autom zrážal na Westminsterskom moste ľudí a potom pred neďalekým sídlom parlamentu dobodal hliadkujúceho policajta. Masooda zastrelili iní policajti.Rumunku katapultoval Masood autom do rieky Temža. Neskôr sa podrobila operácii krvnej zrazeniny na mozgu, svojim zraneniam však podľahla 6. apríla, keď ju odpojili od prístrojov.Cristeaová bola v Londýne na dovolenke so svojím priateľom Andreiom Burnazom, ktorý z útoku vyviazol so zlomenou nohou. Jej stav po páde do Temže bol kritický.Hoci sa k útoku prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát (IS), vyšetrovatelia sa prikláňajú k názoru, že Masood konal sám. Dôkazy o jeho priamom napojení na islamistov zatiaľ nie sú.