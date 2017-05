Počítačové systémy niektorých nemocníc v Anglicku ochromili hackeri

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 12. mája (TASR) - Počítačové systémy nemocníc v rôznych častiach Anglicka vyradil dnes z činnosti predpokladaný rozsiahly útok hackerov. Vážne problémy hlásili napríklad zdravotnícke zariadenia z Londýna, Blackburnu, Nottinghamu a z grófstiev Cumbria a Hertfordshire, informovala stanica BBC.V postihnutých zariadeniach patriacich do systému britského verejného zdravotníctva (NHS) nefungovali počítače ani telefóny. Vyzvali preto pacientov, aby s výnimkou urgentných prípadov odložili plánované návštevy a vyšetrenia v nemocniciach na neskorší termín.Na odstránení problémov pracujú špecialisti na informačné technológie. Kto môže stáť za predpokladaným kyberútokom, nebolo bezprostredne známe.Podľa vyhlásenia NHS boli informačné systémy celkovo 16 nemocníc a zdravotníckych zariadení infikované škodlivým programom zvaným ransomware, prostredníctvom ktorého hackeri zvyknú vymáhať výkupné výmenou za opätovné sprístupnenie blokovaných počítačov.Na obrazovkách napadnutých počítačov sa podľa záberov zverejnených na sociálnych sieťach objavili výzvy na zaplatenie výkupného vo výške 300 dolárov, a to vo virtuálnej mene bitcoin. Hackeri súčasne tvrdili, že sa im podarilo rozšifrovať uložené dáta.Predstavitelia NHS však zdôraznili, že nie sú indície o tom, že by sa hackeri v rámci útoku zmocnili údajov pacientov, informovala agentúra AP.