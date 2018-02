Pocitové teploty klesnú počas ceremoniálu ZOH pod mínus 10 stupňov

Trénerky slovenskej snoubordistky Klaudii Medlovej Kjersti Buaasová (vľavo) a Chanelle Sladicsová (vpravo) pózujú na olympijských kruhoch v olympijskej dedine v juhokórejskom Pjongčangu 6. februára 2018. Foto: TASR/YONHAP Trénerky slovenskej snoubordistky Klaudii Medlovej Kjersti Buaasová (vľavo) a Chanelle Sladicsová (vpravo) pózujú na olympijských kruhoch v olympijskej dedine v juhokórejskom Pjongčangu 6. februára 2018. Foto: TASR/YONHAP

Pjongčang 7. februára (TASR) - Športovci a diváci, ktorí sa zúčastnia na piatkovom otváracom ceremoniáli XXIII. zimných olympijských hier, sa musia pripraviť na chladné počasie s teplotami pod bodom mrazu a studený vietor.Ako v stredu informovala Štátna meteorologická agentúra Kórejskej republiky, teploty by sa mali pohybovať od -5 do -2 stupňov Celzia, čo je normálne v tomto ročnom období. Chladný vietor však zníži pocitovú teplotu pod mínus desať stupňov. V ďalších oblastiach horskej provincie Kangwon, v ktorej leží Pjongčang, by mali teploty klesnúť aj pod -14 stupňov.Organizátori kvôli obavám z poveternostných podmienok nainštalovali na Olympijskom štadióne, kde sa v piatok odohrá otvárací ceremoniál, veterné štíty.