Počty žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA rapídne klesli

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 19. októbra (TASR) - Počet Američanov, ktorí minulý týždeň požiadali o podporu v nezamestnanosti, padol na najnižšiu úroveň za vyše 44 rokov. To signalizuje oživenie tvorby pracovných miest po poklese zamestnanosti v septembri spôsobenom hurikánmi.Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti na sezónne očistenej báze v týždni skončenom 14. októbra padol o 22.000 na 222.000 z revidovaných 244.000, uviedlo americké ministerstvo práce. To bolo najmenej od marca 1973. Ministerstvo tiež revidovalo údaj za predchádzajúci týždeň o 1000 smerom nahor z 243.000. Ekonómovia počítali s poklesom počtu nových žiadostí len na 240.000.Počet nových žiadostí o podporu bol už 137. týždeň pod hranicou 300.000, čo je považované za signál zdravého trhu práce. To je najdlhšia takáto séria od roku 1970.Štvortýždňový priemer počtu nových žiadostí, ktorý je lepším ukazovateľom vývoja na trhu práce, keďže nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v uplynulom týždni klesol o 9500 na 248.250 z 257.750 a bol najnižší od konca augusta.Počet ľudí, ktorí poberali podporu v nezamestnanosti aj po prvom týždni, sa počas sedemdňového obdobia skončeného 7. októbra znížil o 16.000 na 1,89 milióna a bol najnižší od decembra 1973.