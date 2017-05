Pod Červeným mostom v Bratislave chcú vybudovať 120 parkovacích miest

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. mája (TASR) – Priamo pod železničným Červeným mostom v Bratislave by mohlo vzniknúť 120 nových parkovacích miest pre návštevníkov rekreačnej lokality Železná studnička. Uvažuje sa o požičovni bicyklov. Celý projekt by mal stáť do 200.000 eur a hradený by mal byť zrejme z mestského rozpočtu. Kedy by sa mal realizovať, je však zatiaľ otázne.So zámerom nových parkovacích miest prišli bratislavskí mestskí poslanci Branislav Kaliský, Juraj Káčer a Pavol Bulla. Chcú tak pomôcť vyriešiť problém s preplnenými parkoviskami v okolí Železnej studničky počas víkendov a sviatkov.priblížil pre TASR Káčer.Poslanec Kaliský spresnil, že z pohľadu realizácie pôjde o veľmi jednoduché riešenie, bez veľkého zásahu do životného prostredia. Vjazd na nové parkovacie miesta by mal byť zabezpečený zo súčasného parkoviska v blízkosti Červeného mosta.povedal Kaliský pre TASR. Kedy presne by mali byť parkoviská hotové, však presne povedať nevedel. Realizáciu podľa neho brzdí administratíva. Optimistický termín je podľa jeho slov do konca augusta, reálne to však vidí do konca tohto roka.Je to odkonzultované so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR), starostom Nového Mesta Rudolfom Kusým a primátorom Bratislavy Ivom Nesrovnalom.povedal Kaliský. Traja mestskí poslanci tvrdia, že spravili všetko preto, aby bol tento zámer dotiahnutý do konca.podotkol Káčer. ŽSR prostredníctvom sociálnej siete už informovali, že privítali túto iniciatívu a súhlasili s prenájmom nevyužitej plochy pod Červeným mostom.skonštatovali. Podľa Kaliského sa teraz čaká na vyjadrenie hlavného mesta.Občianske združenie Iniciatíva Naše Karpaty prostredníctvom sociálnej siete upozornilo, že trend preferencie automobilovej dopravy je v lesoparku cítiť všade.uviedlo združenie.