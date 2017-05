Pod Everestom zahynuli cez víkend až štyria horolezci vrátane Slováka

Na archívnej fotke je vidno Mount Everest z cesty do Kalapattharu v Nepále. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káthmandu 22. mája (TASR) - Pod najvyššou horou sveta Mt. Everestom (8848 m n. m.) zahynuli počas uplynulého víkendu až štyria horolezci, vrátane Slováka Vladimíra Štrbu.V sobotu sa slovenskému horolezcovi podarilo bez použitia prídavného kyslíka dosiahnuť južný predvrchol (8749), na ktorom sa otočil veľmi neskoro a začal zostupovať. Na pomoc sa mu vydala skupina šerpov, ktorá postupovala k vrcholu. Jeho evakuácia z výšky nad 8400 metrov trvala veľmi dlho, do Južného sedla (7906) ho dostali v kritickom stave a s omrzlinami na rukách a na nohách. Jeho situácia bola po treťom dni pobytu v zóne smrti natoľko zlá, že evakuácia do nižších táborov už nebola možná.Okrem neho výstup na Mt. Everest neprežil ani Ind Ravi Kumar. Dvadsaťsedemročnému horolezcovi zostalo zle pri zostupe z vrcholu a napokon sa nedostal ani do najbližšieho tábora. Záchranári videli jeho telo, no nepodarilo sa im k nemu dostať. Pri zostupe pravdepodobne doplatil na približne 200-metrový pád.Najvyšší vrch sveta si počas "čierneho víkendu" vyžiadal aj životy 50-ročného Američana Rolanda Yearwooda a 54-ročného Francesca Enrica Marchettiho z Austrálie. Tohtoročná jarná sezóna na Evereste tak má už šesť obetí, informovala agentúra AP.