Pod kolesami vlaku zomreli minulý týždeň štyria ľudia

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. júla (TASR) - Počas minulého týždňa došlo na tratiach Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) k štyrom zrážkam človeka s vlakom. Všetky prípady skončili tragicky. K zrážkam došlo v úsekoch Drienovská Nová Ves – Prešov, Zvolen osobná stanica – Sliač kúpele, Devínska Nová Ves – Zohor a Ružomberok - Ľubochňa. Zmeškaných bolo 32 vlakov osobnej dopravy. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková.Počas uplynulého týždňa došlo aj k viacerým zraneniam cestujúcich. V železničnej stanici (ŽST) Galanta zhodili nastupujúceho dvere vozňa, ktoré sa samočinne zatvorili.priblížila Pavliková.Tržnú ranu na hlave utrpel muž potom, ako spadol pri prechádzaní na opačnú stranu nástupiska na zastávke Plavecký Štvrtok. Po príchode vlaku do bratislavskej Hlavnej stanice požiadal o privolanie záchranárov. Pri čakaní na vlak spadla v ŽST Trnava na nástupišti žena a udrela si bradu a ruku. Po vystúpení v Piešťanoch jej boli privolaní záchranári. K cestujúcej so zdravotnými problémami, ktorá vystúpila v ŽST Šurany, bola privolaná rýchla zdravotná pomoc a následne bola prevezená do nemocnice v Nových Zámkoch." uviedla Pavliková. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou "Stoj, daj prednosť v jazde!", je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim koľajovým vozidlom.V prípade uviaznutia vozidla na priecestí je potrebné zavolať na tiesňovú linku 112 a nahlásiť jedinečné identifikačné číslo priecestia (JIČ), umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného značenia a vykonať opatrenia na varovanie rušňovodiča koľajového vozidla.podotkla Pavliková.