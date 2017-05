Pod petíciu proti prenájmu internátu sa podpísalo 1062 Voderadčanov

Trojičné námestie v Trnave, ilustračné foto Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava/Voderady 25. mája (TASR) – Petíciu s 1062 podpismi a sprievodný list odovzdali dnes zástupcovia obyvateľov obce Voderady pri Trnave v podateľni Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Petíciou požadujú zrušenie uznesenia krajského parlamentu a zrušenie nájomnej zmluvy na bývalý internát strednej školy v ich obci, ktorý TTSK prenajal súkromnej firme a má doň nasťahovať zahraničných robotníkov.Petíciou vyjadrili obyvatelia Voderád a priľahlých obcí obavy z ďalšieho vývoja, nakoľko obecná infraštruktúra nie je na taký veľký príliv ľudí pripravená. Predseda petičného výboru Miloš Rybanský povedal, že už skúsenosti so zahraničnými ubytovanými majú a nebolo to dobré. Požadujú, aby sa poslanci vecou opätovne zaoberali a rozhodli v prospech občanov. Obec by podľa jeho slov akceptovala, ak by sa uskutočnil prevod tohto majetku na Voderady. „“ dodal Rybanský. Voderadčania plánujú podľa jeho slov protest v čase zasadnutia júnového zastupiteľstva.Hovorca TTSK Patrik Velšic povedal, že TTSK sa bude petíciou zaoberať v zmysle zákona a petičnému výboru dajú stanovisko. Dodal, že predmetný prebytočný majetok ponúkal TTSK od roku 2011 vo viacerých ponukových kolách najskôr na odpredaj a potom aj na prenájom, obec mala dostatok príležitostí prejaviť oň záujem, kúpiť alebo prenajať a využívať podľa vlastných predstáv.Bývalý starosta Voderád Marek Turanský, ktorý je v súčasnosti zamestnancom TTSK, pre TASR v danej veci uviedol, že internát riešili v čase jeho starostovania vtedy, keď boli nepríjemnosti s ubytovanými. Keď sa dostal do ponukového konania, už nie,". Obec podľa jeho slov teraz trochu poľavila, mala sledovať dianie a byť aktívnejšia. Organizovať teraz protesty už nie je, ako dodal, najvhodnejší spôsob.