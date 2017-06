Pod Poľanu chodí stále viac turistov, láka ich príroda i tradičné podujatia

Na snímke biosférická rezervácia Poľana Foto: TASR/Branislav Račko Na snímke biosférická rezervácia Poľana Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Detva 27. júna (TASR) - Na Podpoľanie prichádza z roka na rok viac turistov. Územie v okolí našej najstaršej vyhasnutej sopky ponúka v letnej sezóne nielen svoje pôvodné a ničím nenarušené prírodné krásy, ale aj čoraz viac kultúrnych podujatí. Víkendový kalendár je plný od mája do septembra."Turistická sezóna u nás začala Dňom otvorených dverí Chránenej krajinnej oblasti-Biosférickej rezervácie (CHKO BR) Poľana koncom mája, keď sa na Poľane zišlo viac ako tisíc ľudí a kde sa volila aj prvá kráľovná tohto horstva," hovorí manažérka občianskeho združenia (OZ) Podpoľanie Dominika Petrincová. Až do septembra ponúka 19 obcí združených v OZ množstvo folklórnych podujatí, tradičných gurmánskych súťaží, denných táborov pre deti, ale aj športových a spoločenských akcií."Najznámejšie sú Tradičná chuť Podpoľania a samozrejme najväčšie podujatie v regióne - Folklórne slávnosti pod Poľanou, ktoré každoročne hostia okolo 50.000 ľudí," pokračuje ďalej Petrincová. "Akýmsi neoficiálnym záverom sezóny je potom podujatie Gazdovanie na hriňovských lazoch, ktoré sa koná koncom augusta," dodáva.V uplynulých rokoch sa v regióne zlepšila aj ponuka ubytovania, ktorá ešte na začiatku tisícročia nebola dostatočná. "My sami podporujeme projekty, ktoré v Podpoľaní zvyšujú ubytovaciu kapacitu. Jedná sa najmä o malé penzióny a farmy, lokalizované na podpolianskych lazoch, ktoré turisti vyhľadávajú najviac," podotýka manažérka OZ Podpoľanie.Združenie takto poskytlo finančné prostriedky prostredníctvom programu LEADER šestnástim podnikateľom v cestovnom ruchu, z toho 11 ponúka aktuálne svoje ubytovacie služby nielen v lete, ale počas celého roka. "Obľúbenými sa stali najmä farmy, kde si rodiny s deťmi môžu vyskúšať dojenie oviec a kráv a výrobu syrov, spojenú s ich ochutnávkou."