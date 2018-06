Pod Zoborom vrcholia prípravy na MS juniorov v hokejbale

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Nitra 6. júna (TASR) – V Nitre sú už v plnom prúde prípravy na Majstrovstvá sveta juniorov v hokejbale. Uskutočnia sa od 25. júna do 1. júla, kedy si pod Zoborom zmeria sily viac ako 500 účastníkov z 24 tímov v piatich mládežníckych kategóriách. Ako uviedol šéf organizačného výboru Juraj Bubák, momentálne pokračujú práce na nitrianskej hokejovej aréne.vysvetlil.Ako doplnil, do Nitry mieria hokejbaloví juniorskí reprezentanti z viac ako 10 krajín z celého sveta. Okrem slovenského tímu pricestujú pod záštitou Svetovej hokejbalovej federácie (WBHF) napríklad výbery Kanady, USA, Česka, v kategórii do 14 rokov sa premiérovo predstavia Rusi, v tímoch Európy budú hrať okrem Švédov napríklad aj hráči z Rakúska, Francúzska, Maďarska a ďalších krajín.