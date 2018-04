Podanie daňového priznania si odložilo vyše 200.000 daňovníkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 17. apríla (TASR) - Daňové priznanie k dani z príjmov bolo potrebné odovzdať v riadnom termíne do 3. apríla. Tento dátum bol dôležitý aj pre tých daňovníkov, ktorí si daňové priznanie chceli odložiť o tri, resp. o šesť mesiacov. Spravilo tak viac ako 200.000 daňovníkov.Finančná správa postupne spracováva doručené daňové priznania k dani z príjmov. Podľa aktuálnych štatistík (k 16. aprílu) má spracovaných 416.233 daňových priznaní k dani z príjmu fyzických osôb typ A, 385.803 daňových priznaní k dani z príjmu fyzických osôb typ B a 146.885 daňových priznaní k dani z príjmu právnických osôb. Podľa hovorkyne finančnej správy Ivany Skokanovej sa konečný počet ešte môže do konca roka zmeniť. Nie všetky daňové subjekty majú totiž účtovné obdobie kalendárny rok, ale hospodársky rok. Daňové priznanie preto podávajú do troch mesiacov po skončení svojho zdaňovacieho obdobia.Každoročne sa zvyšuje počet doručených oznámení o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Tento rok ich finančná správa spracovala zatiaľ 200.403. Ide zatiaľ o najvyšší počet odkladov. Najviac daňovníkov si odložilo podanie daňového priznania na koniec júna (173.317), najmenej na koniec mája (2932). Tí, ktorí mali zdaniteľné príjmy aj zo zahraničia, mohli využiť odloženie podania daňového priznania až o šesť mesiacov. Spravilo tak 20.178 daňových subjektov.