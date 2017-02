Podbrezovčania chcú bez podstatných zmien v kádri udržať druhú pozíciu

Na snímke zľava mediálny manažér Patrik Müller, tréner A-tímu Marek Fabuľa, prezident futbalového oddielu Július Kriváň a kapitán A-tímu Jaroslav Kostelný počas tlačovej konferencie FO ŽP Šport Podbrezová pred začatím jarnej časti Fortuna ligy 2016-2017. Podbrezová, 15. február 2017. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Káder Podbrezovej:



Brankári: Martin Kuciak, Patrik Lukáč, Samuel Vavrúš



Obrancovia: Matúš Turňa, Jaroslav Kostelný, Lukáš Migaľa, Ľuboš Kupčík, Daniel Magda, Lazar Djordjevič, Ján Krivák



Stredopoliari: Miroslav Viazanko, Adam Lipčák, Michal Breznaník, Jakub Sedláček, Patrik Vajda, Dejan Peševski, Matej Kochan, Kamil Kuzma, Viktor Jedinák, Pablo Podio



Útočníci: Endy Opoku Bernadina, Andrej Rendla, Matúš Mikuš



V riešení: Robert Polievka (D. Streda) a Marius Alexe (Kardemir Karabükspor)







Prípravné zápasy:



Podbrezová – Poprad 1:1

Podbrezová – Pohronie 3:0

Podbrezová – Frýdek Místek 0:0

Krylia Sovetov Samara – Podbrezová 1:1

Shkendija – Podbrezová 2:0

Kardemir Karabükspor – Podbrezová 1:1

Ordabasy – Podbrezová 0:2.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica (TASR) – Futbalisti Podbrezovej vstupujú do jarnej časti Fortuna ligy s cieľom udržať si druhú pozíciu v tabuľke po jeseni. Káder počas zimy neprešiel výraznými zmenami. Najväčšou stratou je odchod Pavla Šafranka, ktorému sa skončilo hosťovanie a ako kmeňový hráč Prešova odchádza napokon do Dunajskej Stredy. Odchádzajú ešte futbalisti, ktorí nenastupovali v základnej zostave. Juraj Pančík mieri na hosťovanie do Prešova, Ivan Očenáš do Liptovského Mikuláša a Branislav Pavol do Žarnovice. Peter Szczepaniak a René Duda si hľadajú nový klub.Podbrezovú posilnili Matúš Mikuš z Bohemiansu Praha, Samuel Vavrúš a Jakub Sedláček z AS Trenčín a Viktor Jedinák zo Senice. V riešení je aj hosťovanie Róberta Polievku z Dunajskej Stredy a pred prvým jarným kolom by mal prísť do mužstva na hosťovanie aj 26-ročný rumunský ofenzívny futbalista Marius Alexe, ktorý pôsobí v tureckom Kardemire Karabükspor.uviedol na stredajšej tlačovej konferencii prezident FO ŽP Šport Podbrezová Július Kriváň.Predstavitelia podbrezovského klubu by radi videli mužstvo na druhej pozícii v tabuľke aj po skončení jarnej časti najvyššej futbalovej súťaže, hoci pred sezónou avizovali cieľ umiestniť sa do ôsmeho miesta. Jesenný vicemajstrovský primát však prekvapil všetkých, takže priority sa menia.upozorňuje Kriváň.Podbrezovčania počas zimy odohrali sedem prípravných zápasov s bilanciou dve výhry, štyri remízy a jedna prehra. Zúčastnili sa aj herného sústredenia v Turecku.ozrejmil situáciu tréner Podbrezovej Marek Fabuľa.Prípravu si pochvaľoval na stredajšej tlačovej konferencii aj kapitánJaroslav Kostelný:Vyhrievaný trávnik v Podbrezovej je nateraz v slušnom stave, takže úvodný sobotňajší domáci zápas jarnej časti Fortuna ligy s Dunajskou Stredou by nemal byť ohrozený.dodal prezident ŽP Šport Július Kriváň.