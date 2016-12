Podchod na Hodžovom námestí je opäť v správe hlavného mesta

Na archívna snímke ľudia si užívajú teplý slnečný jarný deň na Hodžovom námestí v Bratislave v piatok 24. apríla 2015. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. decembra (TASR) – Podchod na Hodžovom námestí v Bratislave je opäť v správe hlavného mesta. Vo štvrtok 22. decembra ho mesto prevzalo od dovtedajšieho nájomcu, spoločnosti Astoria Passage, s.r.o. Tej po desiatich rokoch, približne v polovici decembra tohto roka, skončila nájomná zmluva a bratislavskí poslanci na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva neschválili jej predĺženie, ale ukončenie nájomného vzťahu." uviedla dnes pre TASR hovorkyňa mesta Ivana Skokanová. Ubezpečuje však, že podchod zostáva naďalej v "" a plne funkčný, teda otvorený pre verejnosť so všetkými službami.O aktuálnom stave už mesto podľa hovorkyne upovedomilo nájomcov jednotlivých prevádzok v podchode. Zároveň ich požiadalo, že ak majú záujem o pokračovanie prenájmu predmetných nebytových priestorov, aby žiadosti doručili magistrátu tak, ako robievali doteraz so spoločnosťou Astoria Passage.Tá sa v tejto súvislosti vyjadrila, že zatiaľ čo mesto malo doteraz jediný a čistý podchod na svojom území zadarmo, bude musieť po novom platiť. "" konštatuje mediálna zástupkyňa spoločnosti Mária Adamová. Podľa nej ide najmä o úhradu prevádzkových nákladov súvisiacich so zabezpečením chodu vzduchotechniky, elektrického požiarneho systému a dočasne aj bezpečnostného a kamerového systému.Zároveň pripomenula, že spoločnosť ešte v roku 2007 investovala do kompletnej rekonštrukcie podchodu, ktorý bol špinavý a v nevyhovujúcom stave, 1,5 milióna eur a počas desaťročnej doby nájmu hradila na základe zmluvy všetky náklady spojené s údržbou, prevádzkou, čistením a strážením priestoru. "" podotkla Adamová s tým, že do dodatočných opráv a skvalitnenia prevádzky išlo ďalších 300.000 eur. Nájomná zmluva pritom podľa nej umožňovala mestu prenájom priestorov v podchode za symbolické jedno euro.Spoločnosť zároveň konštatuje, že v súvislosti so správou podchodu vyzývala hlavné mesto na spoločné stretnutie od začiatku roka 2014. Zástupcovia mesta podľa nej ale na uvedené žiadosti nereagovali. "" hovorí Adamová. Podľa nej vedenie mesta priamo reagovalo až v novembri 2016, a to deň pred zasadnutím mestského zastupiteľstva, ktoré malo rozhodnúť o predĺžení alebo ukončení nájomnej zmluvy. Spoločnosť bola vtedy podľa Adamovej vyzvaná na podpísanie Zmluvy o bezodplatnom prevode investícií do majetku hlavného mesta." uviedla v stanovisku Skokanová.V dôvodovej správe schváleného mestského materiálu sa zároveň okrem iného píše, že spoločnosť Astoria Passage bola od roku 2010 opakovane vyzývaná na predloženie podkladov týkajúcich sa vložených investícií, aby bolo možné určiť vecné plnenie v zmysle zmluvy. Nájomca neskôr požiadal aj o prehodnotenie doby nájmu, a to predĺženie o 15 rokov, mesto ho však opätovne vyzvalo na preukázanie všetkých nákladov na kompletnú správu a údržbu. Tie boli predložené v polovici mája 2014, avšak podľa mesta boli tieto podklady nekompletné. Na októbrovom rokovaní oboch strán ich spoločnosť prisľúbila do dvoch týždňov skompletizovať, podľa materiálu sa tak ale v požadovanom termíne nestalo.