Podchody by mali byť bezpečnejšie, Bratislava vymieňa svietidilá

Bratislava 27. júla (TASR) – Niektoré bratislavské podchody by mali byť bezpečnejšie, a to vďaka výmene starých svietidiel za nové s LED technológiou. Nové svietidlá sú napríklad v podchode na Prievozskej ulici pri Rotunde, takmer 70 nových svietidiel pribudlo na zastávkach na Patrónke. Aktuálne práce pokračujú v podchode na Hodžovom námestí, kde by do konca prvého augustového týždňa malo byť vymenených skoro 700 svietidiel. TASR o tom dnes informovala Iveta Kešeľáková z tlačového oddelenia bratislavského magistrátu.doplnila Kešeľáková. Hlavné mesto pritom v tomto roku plánuje vymeniť svietidlá aj v podchode na Dolnozemskej ceste pri Ekonomickej univerzite a na Rusovskej ceste pri Záporožskej ulici.