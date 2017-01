Podiely v energetických spoločnostiach treba podľa Danka odkúpiť späť

Predseda parlamentu Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 29. januára (TASR) - Jedinou záchranou energetiky je podľa predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) spätné odkúpenie pôvodných podielov štátu v energetických spoločnostiach. Ako poukázal v dnešnej relácii televízie TA3 V politike, cez dividendy z nich odchádzajú desiatky až stovky miliónov eur a keď nestíhajú platiť úvery, nájdu si lojálnych úradníkov a ceny energií sa záhadne zvýšia.skonštatoval Danko v TA3. Štát musí byť podľa neho v energetických podnikoch silný, aby nedošlo v budúcnosti ku zvýšeniu cien o 200 či 400 percent.doplnil. Je presvedčený, že z pohľadu akcionárskych zmlúv sa treba vrátiť do roku 2006.Štátni nominanti v energetických spoločnostiach nemajú v súčasnosti vplyv, majú byť vo veľkej miere štatisti, tvrdí Danko.upozornil. Keďže sa manažérske a výkonné funkcie odovzdali súkromníkom, jediné riešenie vidí v spomínanom spätnom odkúpení podielov v energetických spoločnostiach.Podľa neho tiež okamžite treba rokovať so spoločnosťou EPH. Riešenie vidí aj v energetickom holdingu, s ktorým sa majú "stotožňovať" aj koaliční partneri. Po spätnom odkúpení podielov hovorí o potrebe vytvorenia pravidiel, na ktorých by bola celospoločenská zhoda, aby ku zvyšovaniu cien energií nedochádzalo.