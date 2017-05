Podľa A. Merkelovej je euro príliš slabé, dôvodom je politika ECB

Angela Merkelová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 22. mája (TASR) - Kurz eura zaznamenal oproti doláru rast na 6-mesačné maximum po tom, ako trhy zareagovali na slová nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, žea preto má Nemecko taký vysoký obchodný prebytok.Merkelová dnes na stretnutí so študentmi jednej z berlínskych stredných škôl povedala, že za obrovským obchodným prebytkom Nemecka sú dva faktory, ktoré vláda nedokáže ovplyvniť. Na jednej strane sú to relatívne nízke ceny ropy a na druhej kurz eura.Podľa kancelárky. Preto sú nemecké produkty relatívne lacné.Nemecko už niekoľkokrát odmietlo výhrady Washingtonu v súvislosti so svojím vysokým prebytkom zahraničného obchodu. Nemecká vláda tvrdí, že nikto nemôže obviňovať Berlín z toho, že jeho výrobky sú vysoko konkurencieschopné.Merkelovej slová zároveň vyvolali špekulácie, že Nemecko by mohlo zvýšiť tlak na ECB, aby pritvrdila svoju rétoriku v otázke úrokových sadzieb. Tie sú podľa Berlína príliš nízke a poškodzujú sporiteľov.Kurz eura po Merkelovej slovách oproti doláru vzrástol a v priebehu dňa sa dostal z piatkovej (19. 5.) úrovne 1,1207 USD/EUR až na 1,1263 USD/EUR, čo predstavovalo 6-mesačné maximum. Neskôr sa kurz mierne skorigoval na 1,1245 USD/EUR, aj to však stále znamenalo rast o 0,3 %.