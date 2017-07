Podľa amerického ministra obrany vodca IS Baghdádí nemusí byť mŕtvy

Abú Bakr Baghdádí, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington/Aspen 21. júla (TASR) - Americký minister obrany James Mattis dnes uviedol, že podľa jeho predpokladov je vodca teroristickej organizácie Islamský štát Ibráhím abú Bakr Baghdádí stále nažive.povedal Mattis podľa agentúry Reuters novinárom v Pentagóne.O Baghdádího smrti pochybuje aj riaditeľ amerického Národného protiteroristického centra Nicholas Rasmussen.uviedol dnes Rasmussen na každoročnom bezpečnostnom fóre v meste Aspen v štáte Colorado.Prednedávnom sa v médiách objavili informácie, že vodca IS je po smrti. Predseda branného výboru hornej komory ruského parlamentu Viktor Ozerov ešte koncom júna uviedol, že pravdepodobnosť, že Baghdádí je mŕtvy, sa blíži 100 percentám.Ruské ministerstvo obrany totiž predtým oznámilo, že preveruje informácie o smrti Baghdádího pri nálete ruských lietadiel na južné predmestie sýrskeho mesta Rakka. Terčom náletu, ktorý ruské lietadlá podnikli 28. mája, bolo veliteľské stanovište, kde sa údajne konala porada vodcov IS ohľadom ústupu ozbrojencov IS z Rakky cez tzv. južný koridor.Správy o Baghdádího smrti neskôr potvrdil v prvej polovici júla aj samotný Islamský štát s tým, že organizácia si hľadá nového vodcu. Informáciu vtedy priniesol spravodajský portál IraqiNews.com, ktorý však zároveň dodal, že ide o najnovšiu zo série nepotvrdených správ o Baghdádího smrti.