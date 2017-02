Podľa analytičky môže prepustenie džihádistov ohroziť Belgicko

Väzenie, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 8. februára (TASR) – Prepustenie radikálnych džihádistov z väzenia je podľa odborníčky na islam Corinne Torrekensovej rizikom pre belgickú spoločnosť. Povedala to pri vypovedaní pred parlamentnou komisiou vyšetrujúcou vlaňajšie teroristické útoky v Bruseli.uviedla Torrekensová, ktorú citovala agentúra Belga.Špecialistka a výskumníčka pôsobiaca na Slobodnej univerzite v Bruseli (ULB) pripomenula, že práve vo väzniciach často dochádza k radikalizácii moslimov. Za najnáchylnejšiu skupinu považuje mladých potomkov imigrantov tretej generácie, ktorí často odmietajú systém, v ktorom vyrastali.Torrekensová navrhla viacero krokov, ktoré by radikálizácii väzňov mohli zabrániť, napríklad špeciálne školenia pre väzenských strážcov. Podmienky vo viacerých belgických väzniciach označila za "takmer neľudské", čo môže prispievať k pocitu poníženia a podnecovať samotnú radikalizáciu.Odborníčka zmienila obavu z prepustenia členov organizácie Sharia4Belgium (šaría pre Belgicko). Táto organizácia verbovala mladých bojovníkov do Sýrie. Súd ju vlani označil za teroristickú organizáciu snažiacu sa ozbrojeným bojom zvrhnúť demokraciu v Belgicku a založiť islamský štát.