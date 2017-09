Podľa Antošovej z SNS koalícia ani po odvolaní ministra padnúť nemusí

Eva Antošová Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. septembra (TASR) – Koalícia nemusí skončiť ani po tom, ak by bol dnes v parlamente za pomoci poslancov za stranu SNS odvolaný minister práce Ján Richter (Smer-SD). Domnieva sa podpredsedníčka poslaneckého klubu národniarov Eva Antošová.uviedla Antošová pred médiami v parlamente niekoľko hodín pred začiatkom mimoriadnej schôdze Národnej rady SR, ktorú zvolala opozícia.Antošová vysvetlila, že postup SNS bude dohodnutý na zasadnutí ich klubu. Zhruba polovica jeho členov je podľa nej za to, aby minister práce vo funkcii skončil.doplnila.Poslanecký klub SNS v stredu (6.9.) večer zverejnil stanovisko, v ktorom strana žiada premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o výmenu ministra práce.zdôraznila Antošová.Jaroslav Paška nepovedal, či Richter vo funkcii skončí.povedal pri príchode na rokovanie poslaneckého klubu aj v súvislosti s tým, či bude pokračovať vláda. Zopakoval, že v Richterovom rezorte SNS vidí problémy v správaní a chce, aby sa to korektne riešilo.povedal.Poslancov dnes okrem ďalších bodov programu a pravidelnej Hodiny otázok čaká mimoriadne rokovanie pléna. Na ňom sa opozícia pokúsi odvolať ministra práce Richtera pre kauzu Čistý deň. Vláda v stredu (6.9.) rozhodla, že s Richterovým odvolaním nesúhlasí a návrh opozície považuje za účelový.