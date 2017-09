Podľa básnika Petra Bezruča pomenovali aj ostravské divadlo

V roku 1867 sa narodil český básnik a prozaik PETR BEZRUČ, vl. menom Vladimír Vašek. Do povedomia českej literatúry sa dostal básnickou zbierkou Slezké písně. Zomrel (niektoré zdroje uvádzajú ako deň úmrtia 12. február) 17.2.1958. Foto: knihovnaslany.cz Foto: knihovnaslany.cz

Opava/Bratislava 15. septembra (TASR) – Baladické a kritické básne českého poeta a prozaika Petra Bezruča sa začali objavovať v prílohe týždenníka Čas v roku 1899. Vznikali v období, keď ich plachý autor takmer podľahol smrteľnému ochoreniu a zmietaný obavami o život v nich vykričal svetu krutý osud zanikajúceho sliezskeho národa. Na mušku si bral aj pomery na panovníckom dvore a pokryteckú pseudovlasteneckú spoločnosť. V piatok 15. septembra si pripomíname 150 rokov od jeho narodenia.Rodák z českej Opavy Petr Bezruč, vlastným menom Vladimír Vašek, sa narodil 15. septembra 1867. Zmaturoval v Brne. Vo vzdelávaní pokračoval v českej metropole Prahe. Štúdium klasickej filológie však nedokončil. Pôsobil ako úradník na pošte. Od roku 1939 až do svojej smrti žil v Kostelci na Hané. Počas pobytu v Sliezsku bol konfrontovaný so sociálnym a národnostným útlakom obyvateľov a zažil tu aj citové sklamanie. To poznačilo jeho tvorbu.Básne Petra Bezruča vyšli v roku 1903 pod názvom Slezské číslo. Súbor obsahuje 31 básní, medzi nimi je aj známa Maryčka Magdonova, alebo Kdo na moje místo. V roku 1909 sa zbierka vydaná už pod názvom Slezské písně rozrástla na 45 básní.Po vydaní Slezských písní sa autor umelecky odmlčal a svoje verše posielal len svojim priateľom. Boli to Paralipomena I (1937), Paralipomena II (1938) a Přátelům a nepřátelům (1958).Básnik Petr Bezruč zomrel 17. februára 1958 v Olomouci vo veku 90 rokov (podľa niektorých zdrojov je deň jeho úmrtia 12. február).Podľa významného českého poeta bola pomenovaná aj jedna z ostravských divadelných scén - Divadlo Petra Bezruče.