Podľa Berlusconiho je 600.000 migrantov pripravených spáchať zločin

Na archívnej snímke Silvio Berlusconi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 5. februára (TASR) - Bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi vyhlásil, že 600.000 migrantov, ktorí ilegálne pricestovali do Talianska, jepáchať zločiny a že jeho stredopravicová strana Ľud slobody (PdL) by ich takmer všetkých poslala naspäť do ich domovských krajín. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.Berlusconi sa takto vyjadril v televíznom interview v nedeľu, deň po tom, čo údajného krajne pravicového extrémistu zatkli pre streľbu do šiestich Afričanov v stredotalianskom meste Macerata. Interview odvysielala televízia TG5, ktorá je súčasťou Berlusconiho mediálnej ríše.Jeho odporcovia sa v pondelok snažili vyťažiť z expremiérových výrokov. Šéf Demokratickej strany (PD) Matteo Renzi a líder Hnutia piatich hviezd Luigi Di Maio obvinili práve určitú časť politiky Berlusconiho počas jeho troch období vo funkcii premiéra z prílivu migrantov, ktorí sa stali pred talianskymi voľbami naplánovanými na 4. marca dominantnou témou kampane.Berlusconi nemôže vykonávať úrad premiéra, pretože bol odsúdený za daňové podvody.Šiestich Afričanov vo veku 22-33 rokov pochádzajúcich z Mali, Gambie, Ghany a Nigérie postrelil v sobotu v meste Macerata 28-ročný taliansky občan, niekdajší neúspešný kandidát strany Liga Severu v lokálnych voľbách v Corridonii. Stav postrelených je stabilizovaný. Žiadny z hospitalizovaných - piatich mužov a jednej ženy - už nie je v ohrození života.