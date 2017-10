Podľa českého režiséra je Celeste Buckingham je obrovský talent

Celeste Buckingham. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 25. októbra (TASR) - Český film Bajkeri predstavili v stredu tvorcovia a herci premiérovo slovenskému publiku v Bratislave. Tínedžerskú komédiu podľa scenára renomovaného autora Petra Kolečka (Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka, Padesátka) nakrútil Martin Kopp.zhodnotil svoj filmový debut režisér, ktorý sa doteraz podieľal na televíznych seriáloch Ulica, Vinári, Ohnivé kura.komentoval Kopp pre TASR rozhodnutie zvoliť si pre svoj debut práve komediálny žáner. "Celkom som si na to trúfal, v poslednej dobe som sa venoval prevažne komédiám, veľa nakrúcam seriály pre české televízie, väčšinou komédie," podčiarkol režisér, ktorý sa pre Bajkerov rozhodol aj preto, že o scenár filmu sa postaral Petr Kolečko, držiteľ Českého leva za scenár k dráme Masaryk.Kopp by bol rád, keby sa jeho letná tínedžerská komédia zapáčila aj staršiemu publiku.poznamenal režisér snímky, v ktorej sa na plátno vracia Celeste Buckingham.komentoval obsadenie obľúbenej speváčky:Film prináša príbeh nevlastných bratov Jakuba a Davida, ktorí spoločne s kamarátom Sašom trávia väčšinu času vo svete sociálnych sietí, vzťahy zažívajú s virtuálnymi dievčatami, ktoré nikdy nevideli, a najväčším problémom pre nich je vybitý mobil alebo nefunkčná wifi. Na nátlak rodičov sú donútení vydať sa pod vedením Davidovej pôvabnej "macochy" Terezy na 200-kilometrový cyklovýlet. Za pár dní s prekvapením zisťujú, že tam vonku je skutočný svet, v ktorom život znamená viac než status na Facebooku, naozajstné dievčatá vyzerajú lepšie ako kreslené akčné hrdinky virtuálnych hier.Komédia posadila na bicykle trojicu mladých českých hercov Adama Mišíka, Jana Kmínka a Vojtěcha Machutu. V dievčenských úlohách sa predvedú Celeste Buckingham, Julie Šurková, Štěpánka Fingerhutová a Esther Lubadika. V postavách rodičov a ich partnerov sa objavia Hana Vagnerová, Pavel Nečas, Tomáš Matanoha, Vanda Hybnerová, Michal Suchánek, Václav Postránecký.Nakrúcalo sa v Prahe, filmári sa veľa pohybovali po južných Čechách.dodal s úsmevom Kopp. Jeho komédiu s hudbou známeho skladateľa Jana P. Muchowa i duetom Mišík/Buckingham prináša do slovenských kín od 26. októbra Continental Film.