Podľa Deloitte zaznamenali kluby Premier League rekordné príjmy

Londýn 20. apríla (TASR) - Anglické futbalové prvoligové kluby zaznamenali rekordné príjmy za ročník 2015/16. S odvolaním sa na bilančnú správu renomovanej účtovnej firmy Deloitte o tom informovala agentúra AP.V uplynulom finančnom roku obrat klubov Premier League vzrástol o 9 percent na sumu 4,7 miliardy eur. Príjmy vzrástli aj vďaka účasti štyroch klubov v Lige majstrov, keďže v nej sa zvýšili odmeny za štart aj dosiahnuté výsledky.Na druhej strane vzrástli klubom náklady až o 12 percent na sumu 2,76 miliardy eur. Za obdobie 2016/2017 dáta ešte nie sú k dispozícii, ale účtovnícka firma odhaduje, že kolektívne kluby PL stratia 113 miliónov eur. Hoci k takejto strate príde prvýkrát od 2012/2013, účastníkov PL to mrzieť nemusí, pretože do platnosti vstúpila práve v tejto sezóne nová zmluva o televíznych právach. A tento fakt by mal klubom zaistiť ďalšie zisky.