Podľa Dostála Mečiarove amnestie nie sú premlčané

Bratislava 14. augusta (TASR) – Predseda OKS a zároveň poslanec Národnej rady SR Ondrej Dostál (SaS) nesúhlasí s rozhodnutiami polície nestíhať Vladimíra Mečiara v súvislosti so zneužitím právomoci verejného činiteľa pri udeľovaní amnestií, keďže vec je premlčaná. Listom požiadal generálneho prokurátora o preverenie týchto rozhodnutí a zabezpečenie nápravy, keďže je podľa neho evidentné, že konanie, ktoré polícia označila za premlčané, premlčané byť nemôže.uviedol poslanec, ktorý považuje rozhodnutie polície za mylné.konštatoval Dostál.Podľa neho len orgány činné v trestnom konaní a súdy môžu posúdiť, či Mečiarove konanie spojené s udeľovaním amnestií malo charakter trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa, ale ak malo, tak je nepochybné, že tento trestný čin bol spáchaný „v súvislosti“ so zavlečením Michala Kováča mladšieho a prípadne aj so zmarením referenda.uzavrel Dostál.