Podľa E. Nowotneho ECB môže sprísniť menovú politiku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 19. októbra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mohla začať sprísňovať aktuálne extrémne uvoľnenú menovú politiku ešte pred dosiahnutím svojho inflačného cieľa, uviedol guvernér rakúskej centrálnej banky Ewald Nowotny.ECB nemusí čakať, kým medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne dosiahne 1,9 %, povedal Nowotny pre rakúsky denník Der Standard.ECB garantuje cenovú stabilitu pri medziročnej miere inflácie tesne pod dvomi percentami. V septembri sa spotrebiteľské ceny v eurozóne medziročne zvýšili o 1,5 %. Tempo rastu cien je teda stále vzdialené inflačnému cieľu.Nowotny priznal, že rast cien je vzdialený inflačnému cieľu.uviedol Nowotny. Ekonómovia počítajú v tomto roku s infláciou 1,5 %, na budúci rok by sa mala mierne spomaliť na 1,4 %.Podľa Nowotneho mnoho centrálnych bánk rieši rovnaký problém, že rast cien zaostáva za ich inflačnými cieľmi. Odôvodňuje to tým, že aktuálne nefunguje tradičný vzťah medzi vývojom miezd a nezamestnanosťou. Aj napriek prudkému poklesu mier nezamestnanosti, mzdy prudko nerastú.