Podľa ekonómov by Česká národná banka mala navýšiť rezervy zlata

Praha 19. septembra (TASR) - Česká národná banka (ČNB) by mala zvýšiť objem zlatých rezerv zo súčasných 10 ton, a to niekoľkonásobne, domnievajú sa ekonómovia. Podľa nich ide o vhodný krok v situácii, keď objem devízových rezerv v dôsledku intervencií napučal.ČNB drží momentálne vo svojich trezoroch približne 10 ton zlata. V porovnaní s inými krajinami je to relatívne málo. Napríklad, Slovensko drží okolo 32 ton zlata, Poľsko či Rumunsko vyše 100 ton. Nemecko má dokonca viac než 3000 ton tohto kovu. Väčšiny zlatých rezerv sa ČNB zbavila koncom 90. rokov, uviedol server novinky.cz.Člen Bankovej rady ČNB Vojtěch Benda minulý týždeň uviedol, že centrálna banka sa diskusii o nákupoch zlata nebráni. Podľa neho by mohlo ísť o niekoľko desiatok ton, aby celkový podiel nepresiahol "bezpečné" 3 %. Ako však dodal, význam zlatých rezerv je v spoločnosti preceňovaný. Poukázal na to, že napríklad Maďari držia menšie zlaté rezervy než ČR a Kanada sa zlatých rezerv zbavila úplne.Väčšina ekonómov by ale centrálnej banke radila výraznejšie posilnenie zlatých rezerv.povedal pre Novinky ekonóm zo spoločnosti Cyrrus Lukáš Kovanda."Ide o štandardný nástroj diverzifikácie investičného portfólia, ktoré v prípade ČNB z dôvodu nedávno skončenej intervencie až nemiestne napučalo," dodal.upozornil Kovanda.Podľa ekonóma Patrika Nachera, ktorého v Česku poznajú najmä ako bojovníka proti bankovým poplatkom, je Benda z ČNB "škandálne mimo". Napríklad, keď tvrdí, že lepšie než zlato je nakupovanie akcií ťažobných firiem.tvrdí Nacher. Skôr či neskôr podľa neho opäť nejaká kríza príde. V zlate by podľa neho bolo vhodné mať najmenej 10 % rezerv, teda viac než 100 ton zlata.Rovnako, argumentovať málo početnými príkladmi krajín s menšími zlatými rezervami nepovažuje za presvedčivé. Kanada síce nedrží rezervy zlata v trezoroch centrálnej banky, podľa expertov je ale jedným z dôvodov aj fakt, že má dostatok zlata v ložiskách na vlastnom území.