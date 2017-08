Podľa Erdogana sa Strana spravodlivosti a rozvoja musí zásadne zmeniť

Na archívnej snímke turecký prezident Recep Tayyip máva svojim stúpencom počas príchodu na kongres vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 15. augusta (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyzval svoju Stranu spravodlivosti a rozvoja (AKP) na "zásadné zmeny", ktoré jej umožnia zvíťaziť vo voľbách v roku 2019.povedal Erdogan v pondelok večer v Ankare pred tisícami priaznivcov na oslavách 16. výročia založenia konzervatívnej AKP.Strana teraz podľa Erdogana potrebuje "zásadné zmeny". Svoje funkcie si udržia iba "úspešní" funkcionári a tí, ktorí cítia "únavu", musia odísť.Erdogan sa vrátil do čela AKP v máji po kontroverznom referende o reforme ústavy, ktorá umožňuje prezidentovi byť zároveň predsedom politickej strany. Svojich spolustraníkov opakovane varoval, že boj o absolútnu väčšinu v parlamentných a prezidentských voľbách naplánovaných na november 2019 bude ťažký a kto sa naň necíti, mal by stranu opustiť.Takisto avizoval, že AKP nebude zhovievavá voči stúpencom islamského kazateľa Fethullaha Gülena, ktorý je obviňovaný zo zosnovania neúspešného vojenského prevratu z júla 2016. Gülen bol kedysi dlhoročným spojencom Erdogana a mnoho členov AKP sa otvorene hlásilo k jeho medzičasom zakázanému hnutiu.AKP založil v auguste 2001 Erdogan a ďalší bývalí členovia islamistickej Strany prosperity (RP) Necmettina Erbakana. Erdogan sa v novej strane vedome odklonil od islamistickej politiky RP a demonštratívne sa prihlásil k demokracii, kapitalizmu a sekularizmu. Oznámil tiež, že sa bude usilovať o vstup Turecka do Európskej únie. Od roku 2002 AKP vyhrala všetky voľby a je nepretržite pri moci. Uplynulé štyri roky však poznačili množiace sa konflikty a rastúce napätie.Po potlačení pokusu o prevrat Erdogan tvrdo zakročil proti svojim odporcom. Zatiaľ čo jeho stúpenci v ňom vidia človeka, ktorý priniesol Turecku prosperitu a rozvoj, jeho oponenti ho obviňujú z polarizácie spoločnosti a premeny Turecka na diktatúru.