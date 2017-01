Podľa EUobserver chce Hollande vymeniť Tuska na čele Európskej rady

Francois Hollande, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 19. januára (TASR) - Francois Hollande by sa po odchode z funkcie francúzskeho prezidenta rád stal novým predsedom Európskej rady. Na tomto poste by chcel nahradiť Poliaka Donalda Tuska, informoval dnes európsky internetový denník Euobserver.Hollandov mandát v Elyzejskom paláci vyprší v máji tohto roku. EUobserver s odvolaním sa na správy francúzskej tlače uviedol, že Hollande svoju ďalšiu politickú budúcnosť spája s európskou politikou, pričom má záujem práve o post predsedu Európskej rady.Podľa denníka Le Parisien ide o jedno "z najlepšie strážených tajomstiev v Elyzejskom paláci".Funkciu, o ktorú má Hollande záujem, od decembra 2014 zastáva Donald Tusk; jeho mandát vyprší na konci mája tohto roku. Tusk má však možnosť uchádzať sa o druhý mandát. Takúto možnosť využil aj jeho predchodca Herman van Rompuy.V Bruseli sa zatiaľ oficiálne o voľbách nového predsedu Európskej rady nehovorí. Známy je však postoj poľskej vlády, ktorá vlani naznačila, že pravdepodobne nepodporí Tuskov druhý mandát na čele Európskej rady.Poľská vláda už dlho požaduje hlbšie reformy inštitúcií EÚ, so silnejšou Radou, oslabenou Európskou komisiou a s väčším priestorom na manévrovanie pre jednotlivé členské štáty. Podľa poľskej premiérky Beaty Szydlovej Tusk zrejme nie je ochotný ani schopný takéto reformy presadiť; pripustila preto, že by Tusk mohol byť nahradený vhodnejším kandidátom.Hollandove šance by mohlo posilniť zvolenie Taliana Antonia Tajaniho za nového predsedu Európskeho parlamentu. Tajani je - rovnako ako Tusk a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker - z tábora Európskej ľudovej strany, čo znamená, že ľudovci v súčasnosti šéfujú všetkým trom najdôležitejším euroinštitúciám.Európski socialisti sa s tým nechcú zmieriť, hovoria o nerovnováhe síl a porušení dohody. Z tejto situácie by mohol profitovať práve socialista Hollande, pochádzajúci z krajiny považovanej za "motor európskej integrácie", píše denník Euobserver.