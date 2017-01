Podľa hackera by mal Trump zmeniť bezpečnostné nastavenia na Twitteri

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 25. januára (TASR) - Počítačový pirát WauchulaGhost, ktorý úspešne napadol asi 500 počítačových kont džihádistickej siete Islamský štát (IS), odporučil americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, jeho manželke Melanii i viceprezidentovi USA Mikovi Penceovi, aby si čo najskôr zmenili bezpečnostné nastavenia svojich kont v mikroblogovacej sieti Twitter.Televízia CNN informovala, že haker WauchulaGhost ju kontaktoval, aby upozornil, že twitterové konto prezidenta (@POTUS), prvej dámy USA (@FLOTUS) a viceprezidenta (@VP) sú vystavené vysokému riziku počítačového útoku, pretože nemajú ani základné zabezpečenie.WauchulaGhost uviedol aj návod, ako tieto kontá možno napadnúť. Poznamenal však, že on sám to v úmysle nemá. Súčasne upozornil, že nízke zabezpečenie mikroblogovacích kont by mohli zneužiť iní hakeri.Predstaviteľ siete Twitter následne CNN informoval, že pre kontá spojené s Bielym domom existuje osobitný protokol, ktorý sťažuje procedúru identifikácie používateľa.Biely dom sa k záležitosti zatiaľ nevyjadril.CNN spresnila, že Trumpovo súkromné twitterové konto (@RealDonaldTrump) má dodatočné bezpečnostné prvky - tak to bolo aj v prípade oficiálneho mikroblogovacieho konta bývalého prezidenta USA Baracka Obamu (@POTUS44).