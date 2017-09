Podľa J. Bašku je uvoľnenie dlhovej brzdy jedinou možnosťou

Ilustračná snímka. Financie na výstavbu diaľnic podľa Bašku nie sú. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. septembra (TASR) – Financie na výstavbu diaľnic podľa poslanca Smeru-SD a predsedu Trenčianskeho kraja Jaroslava Bašku v rozpočte nie sú a eurofondy do roku 2020 sú prakticky vyčerpané.konštatoval Baška dnes v parlamente počas diskusie o návrhu uznesenia k uvoľneniu dlhovej brzdy práve na výstavbu diaľnic.Baška je podľa vlastných slov rád, že sa debata o možnej úprave zákona o dlhovej brzde v parlamente otvorila. Myslí si totiž, že Slovensko by malo byť pripravené a mať mechanizmus na financovanie nielen diaľnic, ale aj na prípadné iné príležitosti, ktoré sa vyskytnú. Čiže na financovanie iných, než cestných projektov.Kritiku zo strany opozície o tom, že Slovensko v súčasnosti stavia diaľnice draho, niekedy až štvornásobne, odmietol.adresoval opozičným poslancom.Podľa predstaviteľov opozície totiž nie je potrebné uvoľňovať dlhovú brzdu na výstavbu diaľnic.zdôraznil Eduard Heger (OĽaNO). Narážal tým na možnosť čerpať financie z rozpočtu na úkor dlhu, kým by vláda narazila na limity zákona o dlhovej brzde.Poslanec SaS Miroslav Ivan zároveň dodal, že uvoľňovanie dlhovej brzdy nie je potrebné, pretože diaľničné projekty nie sú pripravené. Nie je tak čo stavať.kládol otázky Ivan. Ministerstvo dopravy podľa neho nemá pripravené projekty, aby v horizonte troch - štyroch rokov vyhlásilo výberové konania na diaľnice. Zároveň mu chýba aj konkrétna stratégia výstavby diaľnic.opísal Ivan.