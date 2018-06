Podľa J.Kiššovej nie je žiadny dôvod na zavádzanie novej poistnej dane

Na archívnej snímke Jana Kiššová. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 19. júna (TASR) - Opozičná strana SaS nesúhlasí so zavedením novej 8-% dane z neživotného poistenia. V čase rastu ekonomiky totiž na to nie je žiadny dôvod. Presvedčená je o tom poslankyňa Jana Kiššová.podotkla Kiššová.Podľa nej by sa v čase hospodárskeho rastu malo dariť najmä ľuďom.tvrdí Kiššová.K návrhu zákona predložila dva pozmeňujúce návrhy. Prvým chce posunúť účinnosť zákona, druhým chce zabezpečiť, aby boli platcovia dane jasne informovaní o jej výške.vysvetlila v pléne Kiššová.V kritike ju podporil aj jej stranícky kolega Ondrej Dostál.poznamenal. Tiež predložil pozmeňujúci návrh. Navrhuje, aby novou daňou boli zaťažené iba nové zmluvy, aby sa teda daň platila z poistných zmlúv, ktoré budú uzatvorené po nadobudnutí účinnosti zákona. Ďalej navrhuje zníženie sadzby dane z 8 % na 2 % a tiež navrhuje, aby zdaňovacím obdobím nebol kalendárny štvrťrok, ale celý kalendárny rok, čím by sa znížila administratívna záťaž.Pozmeňujúci návrh Kiššovej podporil aj poslanec Peter Štarchoň z hnutia Sme rodina. Podľa neho ide vláda zavedením novej dane z neživotného poistenia zdaňovať ľudí, ktorí sú zodpovední a poisťujú si svoj majetok.poznamenal v súvislosti s Kiššovej návrhom Štarchoň.Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) opäť upozornil poslancov, že sa nahrádza doterajší 8-% odvod, ktorý na Slovensku funguje už vyše roka.adresoval opozičným kritikom minister.Vyjadril sa aj ku kampani poisťovní, ktoré varujú pred zdražovaním poistiek. Označil ju za zavádzajúcu a manipulatívnupoznamenal Kažimír.Podľa neho pomôže poistnému trhu vysporiadať sa s daňou konkurenčný súboj.dodal Kažimír.