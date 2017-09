Podľa J. Luntera naštartovanie ekonomiky dá ľuďom prácu

Na snímke zľava syn kandidáta na post predsedu BBSK Ondrej Lunter a kandidát na post predsedu BBSK Ján Lunter. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 21. septembra (TASR) – Rozvoj Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a viac práce pre jeho obyvateľov sa dá dosiahnuť iba naštartovaním regionálnej ekonomiky, zavedením integrovaného dopravného systému a väčšími investíciami do ciest. Tvrdí to kandidát na predsedu BBSK Ján Lunter, ktorý dnes v Banskej Bystrici spoločne s Vladimírom Ledeckým zo Spišského Hrhova a ďalšími odborníkmi predstavil svoj plán riešenia dlhodobej nezamestnanosti v kraji.Za veľký problém považuje ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní a stratili pracovné návyky. Podľa neho najmä v južných okresoch BBSK je takých ľudí veľa.dodal.Riešením podľa neho je spolupráca súkromného sektora s obcami v rámci sociálnej ekonomiky. Dlhodobo nezamestnaní by tak dostali príležitosť nadobudnúť pracovné návyky a kvalifikáciu.doplnil Ivan Mako, ktorý rozbehol sociálny podnik práčovne vo Valaskej na Horehroní.Starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký, ktorý v obecnom podniku zamestnáva 50 ľudí, v tejto súvislosti reagoval:Ako zdôraznil, zamestnanosť sa prejavila v poklese negatívnych javov ako záškoláctvo, alkoholizmus či kriminalita. Keď dlhodobo nezamestnaní ľudia získajú prácu, investujú do kvality bývania a do vzdelania svojich detí, potom sa správajú rovnako ako väčšinová populácia.O post predsedu BBSK sa uchádzajú 17 kandidáti. Sú nimi Stanislav Mičev (nezávislý), Ivan Saktor (nezávislý), Alena Pivovarčiová (Nový Parlament), Ján Lunter (nezávislý), Miroslav Gálik (Národ a spravodlivosť), Michal Kantor (Strana zelených Slovenska), Vojtech Kökény (Strana rómskej koalície), Martin Juhaniak (nezávislý), Jozef Šimko (nezávislý), Viliam Baňák (Jednota ľavicová strana Slovenska), Pavel Greksa (nezávislý), Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), Zdenek Očovan (Politická strana NAJ), Igor Kašper (nezávislý), Martin Klus (SaS, OĽANO, NOVA, KDH, OKS), Milan Urbáni (SMS) a Marian Kotleba (Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko).