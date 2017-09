Podľa Javorčíka EÚ očakáva, že Briti pretavia Mayovej slová do reality

Britská premiérka Theresa Mayová reční o odchode svojej krajiny z Európskej únie 22. septembra 2017 vo Florencii. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 25. septembra (TASR) - Členské štáty Európskej únie očakávajú, že britská strana v rámci prebiehajúceho štvrtého kola rokovaní o brexite pretaví do konkrétnejšej podoby vyhlásenia britskej premiérky Theresy Mayovej z minulého týždňa. Na dnešnom zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli to uviedol veľvyslanec SR pri EÚ Peter Javorčík.Javorčík uviedol, že EÚ celkom pozitívne reaguje na Mayovej slová, lebo spomenula aj citlivé veci, ako sú práva občanov a finančné vyrovnanie, ale na rade ministrov tiež odznelo, že jedna vec je vyhlásenie a druhá vec, ako sa tieto návrhy pretavia do konkrétnych rokovacích pozícií Spojeného kráľovstva. Práve dnes poobede sa totiž v Bruseli začalo štvrté kolo rokovaní o brexite a EÚ očakáva konkrétnejší prístup britskej strany.opísal situáciu Javorčík.Na októbrovom summite EÚ (19.-20.10.) by mal hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier oznámiť, či je druhá fáza rokovaní pripravená. Dovtedy zostávajú ešte tri týždne a všeličo sa ešte môže zmeniť, najmä keď rokovania medzi oboma stranami prebiehajú takmer na dennej báze.uviedol veľvyslanec.Pripomenul, že slovenské očakávania v súvislosti s odchodom Británie z EÚ sú zhodné s tým, čo chce zvyšná 27-členná Únia - prioritou sú záruky pre práva občanov po brexite a finančné vyrovnanie.zdôraznil Javorčík.S odkazom na návrh britskej premiérky o dvojročnom prechodnom období, v ktorom si Londýn a Brusel po brexite budú vyjasňovať podobu ďalších vzťahov, Javorčík pripomenul, že otázka prechodných období je zakotvená v spoločnej pozícii 27 krajín EÚ z apríla tohto roku, musia to však byť presne špecifikované a zadefinované kritériá.dodal v závere.