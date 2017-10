Podľa je KDH je Ústav pamäti národa ustráchaná inštitúcia

Ilustračná snímka Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. októbra (TASR) – KDH prijalo správu o prelomení prezidentovho veta poslancami Národnej rady SR a o schválení novely zákona o Ústave pamäti národa (ÚPN) s poľutovaním. Na Slovensku sa podľa hnutia nedokázali potrestať zločinci komunizmu i fašizmu, a teraz hrozí, že ich činy nebude možné ani dokumentovať.pohrobkov komunistov a fašistov, ale určite to nie je dôvod na to, aby sme z ÚPN urobili ustráchanú inštitúciu," informovalo KDH.Členka predsedníctva KDH a dcéra politického väzňa komunistického režimu Eva Grey tvrdí, že v tejto novele je viacero navzájom si odporujúcich ustanovení. Ako podotkla, štatutárnym orgánom ÚPN už nebude predseda správnej rady ale deväťčlenná Správna rada ÚPN ako kolektívny orgán.povedala. KDH sa preto chce naďalej zasadzovať za to, aby ÚPN mohol plniť svoje poslanie, a tak varovať ľudí pred extrémizmom a totalitnými ideológiami.Väčšina poslancov Národnej rady SR vo štvrtok (12.10.) odmietla pripomienky prezidenta Andreja Kiska a 79 hlasmi opätovne schválila novelu zákona o Ústave pamäti národa (ÚPN). Právna norma prináša viaceré zmeny vo fungovaní ústavu.