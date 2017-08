Podľa Junckera by sa malo o nových sankciách voči Rusku konzultovať

Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin sa po prvý raz osobne stretli na summite G20, kde si podali ruky. V popredí predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker Foto: screenshot/twitter.com Foto: screenshot/twitter.com

Brusel 3. augusta (TASR) - Nové americké sankcie voči Rusku mali byť prijaté až po konzultáciách so spojencami, uviedol dnes predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker.Šéf exekutívy EÚ po tom, ako americký prezident Donald Trump podpísal prísnejšie sankcie voči Rusku, v podstate vyjadril svoju spokojnosť so zmierňovaním prístupu EÚ k Rusku.uviedol Juncker v správe pre médiá.Predseda EK v tejto súvislosti zdôraznil, že záujmy Únie musia byť zohľadnené pri uplatňovaní akýchkoľvek sankcií. Ak nie, tak si Juncker vyhradzuje právo prijať primerané opatrenia. Spresnil, že ak nové americké sankcie osobitne znevýhodňujú spoločnosti v EÚ, ktoré obchodujú s Ruskom v energetickom sektore, Únia je pripravená podniknúť primerané kroky už v priebehu niekoľkých dní.odkázal Juncker v stredu počas nahrávania rozhovoru pre európske štúdio rozhlasovej stanice ARD v Bruseli.Komisia pripomenula, že EÚ zachováva svoje vlastné sankcie voči Rusku, avšak v záujme plného vykonávania dohôd z Minska sa musia krajiny G7 jednomyseľne a v úzkej spolupráci medzi spojencami dohodnúť na ďalších sankciách. Návrh zákona USA by mohol mať neúmyselný negatívny dopad na záujmy EÚ v oblasti bezpečnosti dodávok energie. Americké sankcie môžu ovplyvniť transport energetických nosičov, ako aj údržbu potrubných systémov v Rusku, ktoré zásobujú tranzitný systém na Ukrajine. Nové reštrikcie USA by tiež mohli ovplyvniť úsilie EÚ o pokrok pri diverzifikácii energetického sektora, najmä v Baltskom mori.