Podľa KDH má ĽSNS spľasnúť ako bublina

Banská Bystrica 12. augusta (TASR) – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) je marketingová bublina a je na čase, aby spľasla. Povedal to na piatkovom brífingu v Banskej Bystrici predseda KDH Alojz Hlina. Na objekte banskobystrického obchodného domu v centre mesta umiestnilo hnutie bilbord s nápisom: ĽSNS je rok a pol v parlamente, nedokázali tam nič. Podpredseda ĽSNS a poslanec NR SR Milan Uhrík pre TASR reagoval, že zo strany vedenia KDH je to už naozaj zúfalý mediálny krok.komentoval Uhrík.Podľa šéfa kresťanských demokratov Hlinu, ĽSNS nasľubovala veľa a neurobila nič.tvrdí mimoparlamentné KDHuzavrel Hlina."Ak je tu niekto extrémista, tak je to KDH, ktoré bolo proti vzniku samostatného Slovenska. A keď vznikol, tak viac ako 20 rokov v NR SR usilovne pracovali na tom, aby ho zrazili na kolená," zdôraznil vo svojej reakcii pre TASR Uhrík.konštatoval Uhrík.