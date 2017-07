Podľa KDH reforma ministra vnútra R. Kaliňáka zlyhala

Podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák Foto: TASR - Vladimír Benko/MV SR Foto: TASR - Vladimír Benko/MV SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júla (TASR) - Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) zlyhal nielen morálne po množstve škandálov, ale aj odborne, lebo jeho reforma verejnej správy ESO sa nielenže nenapĺňa, ale absolútne zlyhala. Na dnešnej tlačovej konferencii to vyhlásil europoslanec a člen predsedníctva mimoparlamentného KDH Ivan Štefanec.uviedol Štefanec. Pripomenul, že Kaliňák reformou ESO sľuboval úspory 700 miliónov eur.podotkol Štefanec s tým, že európsky priemer je 30 zamestnancov na 1000 obyvateľov. Najlepšie je na tom Fínsko (20/1000), najhoršie Maďarsko (45/1000).Štefanec pripomína, že počas pravicových vlád Mikuláša Dzurindu bol počet zamestnancov verejnej správy na Slovensku pod priemerom EÚ. Narastať začal až počas vládnutia Roberta Fica (Smer-SD). KDH je presvedčené, že ak by sa Slovensko dostalo aspoň na úroveň Českej republiky (mierne nad 30 zamestnancov na 1000 obyvateľov), ušetrili by sme minimálne 750 miliónov eur ročne. "odkázal Štefanec.Člen predsedníctva KDH Andrej Klapica poukázal na skutočnosť, že v Bratislavskom kraji je v orgánoch verejnej správy zamestnaných asi 20 percent obyvateľov, v ostatných krajoch sú to asi tri percentá." myslí si. Takýmto opatrením by sa podľa KDH dosiahlo, aby sa v krajoch, kde je vysoká nezamestnanosť, vytvorili nové pracovné miesta a v Bratislavskom kraji by zase boli voľní ľudia pre súkromnú sféru.Na otázku, či by si KDH trúflo prepúšťať štátnych zamestnancov, Štefanec pripomenul, že za pravicových vlád sme boli pod priemerom.dodal.