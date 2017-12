Podľa kňaza treba na Vianoce pozdvihnúť srdcia, aby zatúžili po Bohu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 24. decembra (TASR) – Počas vianočných sviatkov prichádza do kostolov viac ľudí ako počas ostatných dní v roku. Podľa hovorcu Konferencie biskupov Slovenska Martina Kramaru je počas tohto sviatočného obdobia veľkou výzvou pre kňazov, aby pozdvihli ľudské srdcia k tomu, aby zatúžili po Bohu.Podľa Kramaru je potrebné u ľudí, ktorí prichádzajú do kostolov len zriedkavo upriamiť pozornosť na tajomstvo: Boh sa stal človekom, zriekol sa seba samého, stal sa chudobným, aby sme sa my jeho chudobou obohatili.uviedol pre TASR.Aj tí veriaci, ktorí prichádzajú do katolíckych kostolov na bohoslužbu len počas najväčších sviatkov, majú podľa slov kňazov v sebe istú vieru, aj keď je menej rozvinutá.uzavrel Kramara s tým, že v centre pozornosti by mal byť Kristus, bez ktorého by sa Vianoce ani nemohli oslavovať.