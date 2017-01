Podľa Libre Belgique potopil belgický premiér v EP svojho predchodcu

Belgický premiér Charles Michel, archívne foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 23. januára (TASR) - Belgický federálny premiér Charles Michel prispel veľkou mierou k tomu, že pred minulotýždňovými voľbami predsedu Európskeho parlamentu (EP) sa nepodarilo zrealizovať politickú fúziu medzi skupinou liberálov a demokratov v EP (ALDE) a 17 poslancami z talianskeho populistického Hnutia 5 hviezd (M5S).Podľa údajov denníka La Libre Belgique úradujúci liberálny premiér Charles Michel zohral kľúčovú úlohu pri zmarení plánu bývalého belgického premiéra a šéfa ALDE Guya Verhofstadta, aby sa pokúsil získať predsednícke kreslo v europarlamente.Týždeň pred voľbami nového predsedu EP, ktorým sa stal Antonio Tajani, šéf talianskeho euroskeptického hnutia Beppe Grillo oznámil svoj zámer opustiť frakciu Európa slobody a priamej demokracie (EFDD) a zaradiť svojich 17 europoslancov do tábora liberálov. Šéf ALDE proti tomu pôvodne nenamietal, lebo nová posila by urobila z ALDE tretiu najvplyvnejšiu skupinu v EP a zvyšovalo to aj jeho šance vo voľbách za šéfa europarlamentu.K spojenectvu medzi ALDE a poslancami z M5S nedošlo, keď to takmer tretina liberálnych poslancov odmietla. Podľa La Libre Belgique v tom svoju úlohu zohral premiér Michel, keď belgických poslancov z ALDE upozornil, že medzi liberálmi a M5S je "neprijateľný" ideologický rozdiel. Podľa Michela mohlo spojenectvo s populistami z Talianska európskym liberálom skôr ublížiť ako pomôcť.Belgický premiér sa netají, že mu v tejto "ofenzíve" pomohol aj luxemburský liberálny premiér Xavier Bettel, ktorý rovnako presviedčal "svojich" poslancov, aby boli proti fúzii s M5S.