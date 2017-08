Podľa líderky AfD by Merkelová mala byť postavená pred súd

Angela Merkelová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 28. augusta (TASR) - Líderka krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Alice Weidelová dnes uviedla, že kancelárka Angela Merkelová by za porušovanie zákonov EÚ počas utečeneckej krízy, ako aj za hospodársku pomoc Grécku, mala byť vyšetrovaná a postavená pred súd. Informovala o tom agentúra DPA.Podľa Weidelovej, kandidátky AfD na post kancelárky pred septembrovými voľbami do Spolkového snemu, by Merkelová mala byť súdená za svoje rozhodnutie pozastaviť platnosť predpisov, podľa ktorých sú migranti povinní požiadať o azyl v prvej krajine EÚ, do ktorej vstúpia. Toto rozhodnutie malo za následok prílev státisícov migrantov, ktorí v rokoch 2015-16 prišli do Nemecka, čo spôsobilopovedala Weidelová. Medzičasom bola platnosť tzv. dublinských pravidiel EÚ obnovená.povedala Weidelová a dodala, že Merkelová by sa mala za porušovanie zákona zodpovedať pred nemeckým súdom ako súkromná osoba po skončení svojej politickej kariéry.Podpora krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD), s ktorou všetky ostatné strany odmietajú povolebnú spoluprácu, sa pohybuje okolo desiatich percent.Voľby do Spolkového snemu sa budú konať 24. septembra.