Podľa Lintnera hrá Slovan v KHL nezmyselné zápasy, Krajči reagoval

Bratislava 17. februára (TASR) - Šéf hokejovej Tipsport Ligy Richard Lintner tvrdí, že osemnásobný slovenský šampión Slovan Bratislava by sa mal vrátiť do najvyššej domácej súťaže. Podľa neho "belasí" končia v KHL sezónu príliš skoro, navyše v nadnárodnej lige "hrajú plno nezmyselných zápasov".uviedol Lintner v rozhovore pre portál sport.sk.tvrdí šéf spoločnosti Pro-Hokej, ktorá riadi najvyššiu slovenskú súťaž.Slovan sa počas svojho päťročného účinkovania v KHL prebojoval do play off dvakrát, v tejto sezóne skončil v Západnej konferencii na nepostupovej desiatej priečke. Po záverečnom dueli základnej časti s Medveščakom Záhreb (7:5) až jedenásti jeho hráči využili končiace sa prestupové obdobie a odišli do tipsportligových klubov, v ktorých drese si predĺžili sezónu.poznamenal Lintner. Podľa neho by ale bolo najlepšie riešenie návrat Slovana do Tipsport Ligy. Návrat vo forme B-tímu "belasých", ktorý by dodával hráčov do mužstva pôsobiaceho v KHL, nepripadá do úvahy, tvrdí Lintner:Podľa Lintnera by mal Slovan zamieriť späť do domácej ligy aj preto, že klub z Bratislavy dávno prerástol celú KHL.Na jeho slová zareagoval prostredníctvom vyhlásenia na klubovom webe predseda predstavenstva a generálny manažér Slovana Maroš Krajči. Podľa neho šéf TL podceňuje fanúšikov Slovana a "robí z nich doslova hlupákov".upozornil Krajči.uviedol GM Slovana pre hcslovan.sk.Podľa Krajčiho je diskusia o budúcom účinkovaní tzv. "béčka" Slovana v Tipsport lige predčasná a nikto zo štatutárnych zástupcov klubu ju doteraz oficiálne verejne neviedol. Ak bude otázka prípadného pôsobenia v slovenskej lige aktuálna, bude mať podľa generálneho manažéra bratislavský účastník Tipsport Ligy jednoznačnú afiliáciu so Slovanom.dodal.