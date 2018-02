Podľa M. Lajčiaka vniká Slovensko do povedomia aj ako športová krajina

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Pjongčang 7. februára (TASR) - Slovensko sa začalo do povedomia v Kórejskej republike dostávať svojimi športovými výsledkami už pred nadchádzajúcimi zimnými olympijskými hrami. Reprezentanti budú mať v Pjongčangu ďalšie príležitosti tento faktor rozvinúť, tvrdí to každodenný svedok, veľvyslanec SR v usporiadateľskej krajine Milan Lajčiak.Oceňuje, že výprava mé dobré zázemie:povedal Lajčiak, ktorý sa zúčastnil na stredajšom uvítacom ceremoniáli slovenského tímu.Oficiálne vztyčovanie zástavy sa konalo v horskej olympijskej dedine, zatiaľ čo v pobrežnej oblasti bude po piatkovom sprístupnení lákať Slovenský dom.zdôraznil Lajčiak pre TASR.Slovensko sa počas zimných olympijských hier bude prezentovať v Kórejskej republike, tá však rovnako chce vďaka športovému sviatku zaujať a prilákať viac návštevníkov.pokračoval veľvyslanec SR v krajine, kde v porovnaní so Slovenskom žije približne desaťnásobok ľudí na iba dvojnásobnej rozlohe:Práve veľmi dobrú organizovanosť vyzdvihol Lajčiak ako kórejský tromf. Táto vlastnosť sa pri hostení zimných olympijských hier hodí aj vzhľadom na bezpečnostné nároky, aké si vyžaduje globálne športové podujatie: