Podľa M. Urbániho SMS už má uzavretých kandidátov na šéfov krajov

Na snímke kandidát na predsedu BBSK Milan Urbáni počas tlačovej konferencie Strany moderného Slovenska (SMS) v Banskej Bystrici 29. júna 2017. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Banská Bystrica 29. júna (TASR) – S definitívnou platnosťou máme uzavretých kandidátov na predsedov vyšších územných celkov (VÚC). Konštatoval to kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) za Stranu moderného Slovenska (SMS), jej predseda Milan Urbáni po dnešnom celorepublikovom stretnutí funkcionárov SMS k voľbám do VÚC.Ako informoval, za Bratislavský samosprávny kraj je kandidátom SMS Milan Lopašovský a za Prešovský Milan Marečák.informoval Urbáni. Na tlačovej besede predstavil aj svoje základné tézy pre sfunkčnenie BBSK.priblížil Urbáni.Ako zdôraznil, po nástupe do funkcie šéfa BBSK zabezpečí zvýšenie funkčnosti a výkonnosti úradu a garantuje pravidelný kontakt s poslancami VÚC. Dôležitá je pre neho pravidelná komunikácia pri riešení problémov s primátormi, starostami, zastupiteľstvami, ako i občanmi. Všetky vážne rozhodnutia plánuje konzultovať s ľuďmi prostredníctvom internetu a SMS správami. Za rovnako dôležité považuje vrátenie života do obcí oživením a rozvojom poľnohospodárstva, riešenie rómskej otázky či zdravotníctvo bez čakania na vyšetrenia a operácie. Prioritou je zvýšenie zamestnanosti najmä podporou domácich podnikateľov.dodal Urbáni s tým, že dáva osobný sľub, že ako predseda BBSK pre každé dieťa narodené po 1. januári 2018 v kraji zabezpečí 1000 eur. Zvýšenie demografickej krivky je totiž základom zabezpečenia budúcich dôchodkov.V BBSK sa chystá o post šéfa kraja zabojovať okrem Urbániho i konateľ súkromnej firmy a poslanec mestského parlamentu spod Urpína Igor Kašper, politológ, poslanec NR SR za SaS a Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici Martin Klus, ktorého podporujú aj OĽaNO, NOVA, KDH a OKS, ďalej historik, generálny riaditeľ banskobystrického Múzea SNP a mestský poslanec Stanislav Mičev, podnikateľ Ján Lunter, exprimátor a niekdajší prezident Konfederácie odborových zväzov Ivan Saktor a prednosta Mestského úradu v Brezne, právnik Martin Juhaniak. Súčasný šéf kraja Marian Kotleba, poslanec NR SR za ĽSNS zatiaľ oficiálne svoju kandidatúru neoznámil.