Podľa Mexika nie sú dobré podmienky pre dosiahnutie novej dohody NAFTA

Mexiko 9. apríla (TASR) - Teraz nie sú dobré podmienky pre dosiahnutie novej Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA), ktorá mala byť uzavretá tento týždeň. Povedal to v pondelok mexický minister hospodárstva Ildefonso Guajardo Villarreal v televíznom rozhovore.Podľa jeho odhadu v prvom májovom týždni je v zásade šanca na dohodu oveľa vyššia, zhruba 80-%.Agentúry už v nedeľu (8.4.) informovali, že rokovania o prepracovaní Severoamerickej dohody o voľnom obchode nepokročili dostatočne na to, aby Spojené štáty, Mexiko a Kanada oznámili dohodu na tzv. summite Amerík, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. až 14 apríla v peruánskej Lime. Odvolali sa pritom na dva zdroje oboznámené so situáciou, ktoré nechceli byť menované.Rokovania o aktualizácii dohody NAFTA si minulý rok vynútil americký prezident Donald Trump, podľa ktorého doterajšia dohoda ničí pracovné miesta v USA.