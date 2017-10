Podľa návrhu rozpočtu na rok 2018 má deficit klesnúť pod 1 percento

Na snímke minister financií SR Peter Kažimír (Smer-SD). Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 4. októbra (TASR) - Deficit verejných financií klesne v budúcom roku po prvýkrát pod hranicu 1 % na úroveň 0,83 % hrubého domáceho produktu (HDP). V ďalšom roku má klesnúť na 0,1 % HDP, v roku 2020 je cieľom vyrovnaná bilancia.Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na najbližšie tri roky, ktorý dnes zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR. Takto nastavený rozpočet podľa rezortu napĺňa ciele programového vyhlásenia vlády a je v súlade s medzinárodnými záväzkami vyplývajúcimi z členstva Slovenska v eurozóne.Pri dosiahnutí týchto cieľov sa má znížiť úroveň verejného dlhu v budúcom roku tesne pod hranicu 50 % HDP (49,9 %). Do roku 2020 sa bude dlh ďalej znižovať, a to k úrovni okolo 45 % HDP.Štátny rozpočet má v budúcom roku hospodáriť s hotovostným schodkom 1,973 miliardy eur. Jeho celkové príjmy sa rozpočtujú na úrovni 13,983 miliardy eur, výdavky by mali dosiahnuť 15,956 miliardy eur.O návrh rozpočtu verejnej správy by mala vláda rokovať budúci týždeň, v stredu 11. októbra. Následne bude v zákonom stanovenej lehote predložený do Národnej rady (NR) SR."V rozpočte sme si stanovili ciele, ktoré sú dosiahnuteľné a zároveň potvrdzujú dôveryhodnosť našich verejných financií na ceste k vyrovnanému hospodáreniu," zhodnotil návrh minister financií Peter Kažimír (Smer-SD).Rozpočet podľa neho počíta aj s prioritami vlády, na ktorých sa dohodli koaliční partneri. "Ide napríklad o zvýšenie minimálnej mzdy, podporu v dochádzaní za prácou, zvýšenie príplatkov za nočnú prácu a prácu počas víkendov a sviatkov, umožnenie dobrovoľného vyplácania 13. a 14. platu a ďalšie opatrenia definované v pripravovanej legislatíve," doplnil Kažimír.Základom pre vypracovanie rozpočtu bola aktuálna makroekonomická prognóza, ktorá na budúci rok počíta s rastom ekonomiky na úrovni 4,2 %. Za zrýchlením rastu oproti predchádzajúcemu roku stojí predovšetkým plánované spustenie výroby v automobilových závodoch a s ním spojený rast exportu.Pozitívne vyhliadky očakáva aj trh práce, kde by mali naďalej vznikať nové pracovné miesta vo všetkých sektoroch, najviac však v priemysle a v službách. Nezamestnanosť má vďaka tomu podľa MF naďalej klesať na historicky najnižšie úrovne.avizoval Kažimír.