Podľa Nemecka je Slovensko už súčasťou európskeho jadra

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (vpravo) so svojím nemeckým rezortným partnerom Sigmarom Gabrielom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wolfsburg/Bratislava 4. augusta (TASR) – Slovensko bude užšie spolupracovať s Nemeckom. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) dnes podpísal počas svojej krátkej pracovnej návštevy so svojím rezortným partnerom Sigmarom Gabrielom Memorandum o systémovej medzištátnej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Nemeckom. Jeho podpisom krajiny ustanovili tzv. štruktúrovaný, prehĺbený politický a expertný dialóg ako intenzívnejšiu formu spolupráce.Memorandum má byť prvým krokom k tomu, aby sa spolupráca rozšírila do ďalších oblastí.uviedol minister. Plán by mal bližšie definovať spoluprácu a hotový by mal byť do konca tohto roka.Súčasné návrhy tém, ktoré budú predmetom spolupráce, by sa podľa ministra mali týkať takmer všetkých rezortov vlády.spresnil minister.Ako príklad uviedol ministerstvo financií, kde by mohli spolupracovať v oblasti prehlbovania hospodárskej a menovej únie, ministerstvo spravodlivosti v oblasti boja proti terorizmu či rezort práce v oblasti sociálnej agendy, o ktorej sa na pôde EÚ diskutuje.dodal.Nemecký minister zdôraznil, že krajiny spája veľmi veľa, predovšetkým oblasť silného priemyslu s dôrazom na automobilový priemysel.Ministri ďalej diskutovali o budúcnosti EÚ, ktorá potrebuje reformný proces, pričom je podľa neho potrebné dávať pozor na to, aby sa Európania nezačali deliť na občanov prvej a druhej triedy a aby nedošlo k štiepeniu.uviedol nemecký minister. Podľa neho Slovensko rozumie krajinám ako Poľsko či Maďarsko, ale zároveň si rozumie i s Nemeckom a Francúzskom.konštatoval Gabriel.Na novinársku otázku, či podpis memoranda znamená priblíženie sa Slovenska k európskemu jadru, zaujal šéf nemeckej diplomacie jasný postoj: zdôraznil, že Slovensko je už súčasťou jadra EÚ.uviedol. "Vy ako keby ste podceňovali svoju krajinu," dodal. Počas diskusie sa ministri dotkli i situácie v Turecku, Rusku či na západnom Balkáne.Nemecko udržiava intenzívnejšiu formu spolupráce s niektorými vybranými krajinami, medzi ktoré patrí Holandsko, Grécko, Slovinsko, Česko, Maďarsko, Chorvátsko. Siedmou krajinou sa stalo dnes práve Slovensko.Cieľom štruktúrovaného dialógu je, aby rezorty v pravidelných intervaloch na politickej úrovni zhodnotili, kde vidia možnosť užšej vzájomne výhodnej spolupráce. Na spolupráci sa dohodli počas aprílovej návštevy predsedu vlády SR Roberta Fica v Berlíne pri príležitosti 25. výročia podpisu základnej zmluvy medzi ČSFR a Nemeckom.Minister Lajčák počas svojej cesty navštívil i továreň na výrobu áut Volkswagen.uviedol minister. Pripomenul, že iba nedávno vyprodukovala spoločnosť na Slovensku svoje päťmiliónte auto.